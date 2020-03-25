Вводя потерпевших в заблуждение относительно оплаты, злоумышленники похищали товар.

В начале февраля в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратились трое местных жителей с заявлениями о хищении принадлежащих им мобильных телефонов путем обмана.Полицейские установили, что во всех трех случаях неизвестные под предлогом приобретения мобильных телефонов по объявлениям, размещенным в сети Интернет на популярных сайтах, созванивались с потерпевшими и договаривались о встрече для покупки гаджетов. Встречаясь с продавцами, подозреваемые демонстрировали потерпевшим поддельные скриншоты о якобы осуществленном переводе денежных средств за покупку телефонов, после чего забирали товар. Фигуранты уверяли граждан, что перевод денежных средств или оповещение о переводе может осуществляться с задержкой.По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим составила 69 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники установили, что к совершению преступлений причастны двое безработных ранее не судимых жителей Рязанской области, 30-летний мужчина и 28-летняя девушка. Подозреваемые были задержаны на территории города Владимир.В настоящее время возбужденные уголовные дела объединены в одно производство. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другой - подписка о невыезде.