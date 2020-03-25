Его увезли на машине скорой помощи

Вечером 24 марта во Владимире недалеко от гипермаркета «Глобус» произошло ДТП, в результате которого пострадавшего увезли на «скорой».По предварительной информации, на перекрёстке столкнулись «ВАЗ» и внедорожник. Свидетели уверяют, что водитель внедорожника, ехавший со стороны Боголюбова, решил проехать дорогу на красный свет и врезался в «десятку», проезжающую на свой сигнал светофора.В результате аварии, водителя «Лады» госпитализировали. ГИБДД проводит проверку.