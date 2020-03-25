Под медицинским наблюдением находится 5281 человек

По состоянию на утро 25 марта во Владимирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения администрации Владимирской области.Несмотря на отсутствие инфицированных, под медицинским наблюдением находится 5281 человек. Все они – граждане России. За прошедшие сутки было зарегистрировано 1496 обращений с ОРВИ.Как и ранее, в регионе нет каких-либо проблем с медикаментами и медицинскими изделиями. В больницах региона имеется двухнедельный запас противовирусных препаратов.Напомним, что случаи заражения коронавирусом уже были выявлены в Московской, Ивановской, Ярославской, и Нижегородской областях.