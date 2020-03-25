25.03.2020

2020-03-25 19:05:08

Во Владимирской области вынесли приговор о разбойном нападении на бар

Во Владимирской области суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на бар в Покрове. В совершении преступления признаны виновными четыре жителя Петушинского района.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 21 апреля прошлого года двое 17-летних подростков в компании с тремя взрослыми знакомыми договорились похитить в местном баре баллоны с азотом и выручку заведения.

Распределив роли, закрыв лица, вооружившись бейсбольной битой, они ворвались в бар, нанесли телесные повреждения бармену и посетителю, находившемуся у стойки. Используя состояние паники и замешательства, молодые люди взяли два баллона с азотом и металлический ящик с выручкой, где находились 9 тысяч рублей, и с места преступления скрылись.

С похищенным имуществом они направились в гараж, разделили деньги. Один баллон, оказавшийся пустым, выбросили, а содержимым второго воспользовались для вдыхания газа.

Обвиняемые осознали вину и раскаялись в содеянном. В соответствии с приговорами Петушинского районного суда осужденным назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно каждому.

Пятый участник разбойного нападения постановлением суда отправлен для прохождения лечения в спецклинику.