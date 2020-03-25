Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19.
Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19.
Глава государства отметил высокое качество ухода за пациентами в медучреждении и поблагодарил главврача Дениса Проценко за хорошую организацию работы, передает телеканал "Россия 24".
"Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный", — пояснил Путин.
По мнению президента, это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода.
На случай усугубления ситуации с распространением коронавируса столичные власти в срочном порядке строят еще одну инфекционную больницу в Новой Москве. По словам мэр столицы Сергея Собянина, первый блок уже возведен, а в целом новое учреждение готово уже на 40 процентов. Работы, в которых заняты тысячи человек, ведутся круглосуточно.