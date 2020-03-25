Пока весь мир отчаянно борется с коронавирусом COVID-19, в Китае объявилась новая напасть. В КНР впервые зафиксировали смерть от новой заразы.

Пока весь мир отчаянно борется с коронавирусом COVID-19, в Китае объявилась новая напасть. В КНР впервые зафиксировали смерть от новой заразы.Житель провинции Юньнань скончался от хантавируса. Об этомсообщает влиятельное китайское издание The Global Times. Уточняется, чтомужчина умер во время поездки на автобусе. Медики обследовали его попутчиков.Журналисты отмечают, что это первая смерть от хантавируса.Его разносчиками являются грызуны и летучие мыши. Ученые считают, что отчеловека к человеку заболевание передаваться не может, в то же время несколькоподобных случаев было выявлено в Южной Америке.Хантавирусы известны ученым со второй половины XX века.Первой его вспышкой принято считать корейскую геморрагическую лихорадку вовремя войны 1950-1953 годов. Заразились боле трех тысяч солдат войск ООН. Узаболевших отмечалось нарушение функций почек и внутреннее кровотечение.Между тем зловещее шествие по миру продолжает коронавирусCOVID-19. Число заболевших стремительно приближается к психологической отметкев 500 тысяч. В Италии заразились 69 тысяч человек, в США – 55 тысяч.Коронавирус диагностировали даже на отделенном острове Пасхи.В России 24 марта число зараженных выросло на 57 человек исоставило 495. Пальму первенства удерживает Москва: за последние сутки встолице выявлено 28 случаев заболевания коронавирусом, остальные пришлись на 13регионов.Московские власти рекомендовали оставаться дома людямстаршего возраста, наиболее уязвимым перед коронавирусом. А тем, у когозаболевание протекает в легкой форме, разрешили лечиться на дому. Такимпациентам рекомендовали принимать Ритонавир и Лопинавир и обильное питье.Напомним, что накануне президент Владимир Путин посетилбольницу в московской коммунарке, куда привозят больных .Глава государства ознакомился с условиями содержания пациентов и пообщался сперсоналом клиники.Публикация от (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT