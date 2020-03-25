Жительница Владивостока, у которой диагностировали коронавирус, еще до установления диагноза успела выйти на работу и пообщаться минимум с 30 людьми.

Жительница Владивостока, у которой диагностировали коронавирус, еще до установления диагноза успела выйти на работу и пообщаться минимум с 30 людьми.Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК Андрей Колесников.Он рассказал, что сотрудница "Альфа-банка" незадолго до этого прилетела из Мексики. После возвращения женщина сразу вышла на работу и пробыла в офисе как минимум неделю. Она общалась примерно с 30 клиентами за это время, а также с сотрудниками банка.Как сообщается, начальство не разрешило своим сотрудникам уйти на карантин, поэтому ей пришлось работать в офисе.У банка своя версия на этот счет. Они утверждают, что сразу по возвращению сотруднице было предложено уйти на карантин."Мы желаем ей скорейшего выздоровления. Все сотрудники банка, которые с ней вместе работают, прошли тест на короновирус и ушли на домашний карантин. Ни у кого из ее коллег на данный момент вирус не выявлен", — отметили в финансовом учреждении.Колесников считает, что эти обстоятельства требуют тщательного выяснения с привлечением правоохранительных органов.