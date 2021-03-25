По словам самого биатлониста, он находится в хорошей форме и готов выступать на чемпионатах. Накануне в федеральных СМИ появилась информация о том, что известный биатлонист Алексей Слепов

По словам самого биатлониста, он находится в хорошей форме и готов выступать на чемпионатах. Накануне в федеральных СМИ появилась информация о том, что известный биатлонист Алексей Слепов якобы решил завершить спортивную карьеру на фоне допингового разбирательства. Мы связались с Алексеем Слеповым по телефону. Биатлонист пояснил 6 каналу, что информация об уходе из профессионального спорта для