Прогноз курса рубля в апреле главным образом будет зависеть от того, применят ли в отношении России новые санкции, именно они сейчас остаются главным фактором влияния на национальную валюту. Напряженная геополитическая ситуация может крайне негативно сказаться на курсе рубля и привести к его падению на уровне 78-79 за доллар.

Прогноз курса рубля в апреле главным образом будет зависеть от того, применят ли в отношении России новые санкции, именно они сейчас остаются главным фактором влияния на национальную валюту. Напряженная геополитическая ситуация может крайне негативно сказаться на курсе рубля и привести к его падению на уровне 78-79 за доллар.Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева напомнила, что США и Великобритания рассматривают введение новой серии ограничений против России, дополнительно к тем, что США и ЕС уже применили в отношении нескольких российских чиновников. 25-26 марта состоится саммит ЕС, на котором запланировано специальное заседание, посвященное политике в отношении России. Исход этой встречи и в целом развитие событий на саммите ЕС могут повлиять на ослабление нацвалюты. Впрочем, такой вариант событий возможен лишь при мерах, которые серьезно затронут российскую экономику, персональные санкции не должны сильно отразиться на ситуации.Еще больше опасений возникает на фоне противостояния Джо Байдена и Владимира Путина. После заявлений американского президента о том, что Владимир Путин должен понести ответственность за вмешательство в американские выборы, инвесторы боятся возможных дополнительных ограничений в отношении России: как от заморозки активов россиян в США, так до возможных запретов по выпуску суверенных облигаций.Что касается другого главного фактора влияния на рубль, а именно, цены на нефть, мы видим, что, несмотря на рост до $70 в первой половине марта, к концу месяца она снова опустилась до отметки в $62-$64 за баррель на фоне напряженной геополитической обстановки, а также из-за опасений в связи с новыми локдаунами в Европе. Это опять-таки не самым позитивным образом отразится на стоимости рубля в апреле.При этом положительно на курсе рубля скажется повышение ключевой ставки ЦБ до 4.5%, переход от мягкой политики к нейтральной и соответствующее ограничение инфляции. А также то, что США продолжает оказывать активные меры поддержки своей экономике, поддерживая тем самым экономическую активность рынка.