Ключевое новшество – отмена сдачи автодрома.

С 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области.Ключевое новшество – отмена сдачи автодрома. Практика будет состоять только из вождения в городе.«Исключается проведение экзаменов на заранее определённых маршрутах. Это позволит исключить возможность их заучивания кандидатами», - уточнили в ГИБДД региона.Изменения затронут потенциальных водителей автобусов, легковых и грузовых машин. Для мотоциклистов суть практических испытаний останется прежней.«За ошибки и нарушения теперь будут давать по одному, два или три штрафных балла в зависимости от степени их влияния на безопасность движения. Грубые ошибки выделены в отдельный блок», - отметили в госавтоинспекции.Среди них – непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.Добавим, что появилась возможность присутствия наблюдателей во время сдачи. Ими могут быть другие кандидаты в водители, общественники, представители автошкол.Жалобы со стороны граждан рассматриваются комиссионно с изучением аудио- и видеозаписей, которые должны храниться минимум год.