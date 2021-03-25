В проекте не предусмотрены ни островки безопасности, ни засыпка подземного перехода, нет ливневок и озеленения.

Мэрия потратит 40 миллионов рублей на ремонт проезжей части на улице Горького. На участке длиной два с половиной километра планируют обновить дорожное покрытие и тротуары, установить 19 консольных опор, 40 дорожных знаков, 20 светодиодных светильников и больше 600 секций пешеходных ограждений. Такая щедрость на асфальт и заборы не понятна членам общественного движения "Город будущего". Так как в проекте не предусмотрены ни островки безопасности, ни засыпка подземного перехода, нет ливневок и озеленения.