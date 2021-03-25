Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26 и 43-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Один из обвиняемых был задержан в октябре прошлого года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в Гусь-Хрустальном. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане одежды молодого человека упаковку с наркотическим средством синтетического происхождения, массой 1,66 грамма.В дальнейшем полицейскими задокументирован еще один факт незаконного хранения задержанным и его 43-летним знакомым аналогичного запрещенного вещества, общей массой 7,76 грамма. Полимерные свертки с наркотиками оперативники обнаружили в автомобиле одного из обвиняемых.Фигуранты признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории Владимирской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.