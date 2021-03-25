Мужчинам грозит срок до десяти лет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26 и 43-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчины обвиняются в незаконном хранении наркотиков. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Один из обвиняемых был задержан в октябре прошлого года. В ходе личного досмотра у него обнаружили в карман упаковку с "синтетикой" массой 1,66 грамма. В дальнейшем полицейскими задокументирован еще один факт незаконного хранения задержанным и его 43-летним знакомым аналогичного запрещенного вещества, общей массой 7,76 грамма. Полимерные свертки с наркотиками оперативники обнаружили в автомобиле одного из обвиняемых.Фигуранты признали свою вину, пояснив, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Мужчинам грозит срок до десяти лет.УМВД России по Владимирской области напоминает: на территории Владимирской области продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»В круглосуточном режиме работают «телефоны доверия» Управления МВД России по Владимирской области. Оперуполномоченные Управления проверят все поступившие сообщения.Любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81