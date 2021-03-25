Электоральные эксперты должны молниеносно реагировать на информацию о выборах и объяснять происходящее. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития.

Электоральные эксперты должны молниеносно реагировать на информацию о выборах и объяснять происходящее. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии "Сообщество электоральных экспертов России: вектор развития".Специалисты по выборам должны обеспечить высокий уровень доверия к голосованию, отметил профессор факультета политологии МГУ, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Дискредитация выборов может стать способом вмешательства во внутренние дела нашей страны, предупредил эксперт.Необходимо ограничить попытки вмешательства, подчеркнул Кузнецов. Он напомнил, что новыми членами Центризбиркома стали специалисты с серьезной профессиональной репутацией. Это повысит доверие к ЦИК, уверен эксперт.Деятельность электоральных экспертов связана со всеми этапами избирательной кампании, отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Первым делом в процесс включаются электоральные юристы, которые своими профессиональными оценками создают у избирателя понимание, что ситуация под контролем, пояснил он.Особенно важна работа в момент голосования, сказал Алиев. По его словам, эксперты должны моментально реагировать на все информационные потоки вне зависимости от того, фейк это или реальные данные.Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал на институционализацию сообщества электоральных экспертов. Сомнения недобросовестных специалистов в честности выборов до объявления результатов будут служить элементами атаки внешних сил на избирательную систему страны, уверен эксперт.