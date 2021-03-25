Школа драматического искусства и чемпионат ArtMasters при поддержке Департамента культуры Москвы 27 марта представят режиссерские работы финалистов в рамках Ночи театров. Зрители увидят классические постановки, созданные художниками по костюмам, гриму и свету, а также обсуждения этюдов признанными театральными экспертами.

"Школа драматического искусства" и чемпионат ArtMasters при поддержке Департамента культуры Москвы 27 марта представят режиссерские работы финалистов в рамках "Ночи театров". Зрители увидят классические постановки, созданные художниками по костюмам, гриму и свету, а также обсуждения этюдов признанными театральными экспертами.Зрителям покажут отрывок из спектакля "Летящие". Попурри по монологам из классических произведений поставит режиссер Сергей Аронин при участии финалистов ArtMasters: художника по костюмам Ксении Ильиной, художника по гриму Натальи Никифоровой и других.В обсуждении будут участвовать худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.Еще два номера программы поставлены по мотивам произведений Александра Пушкина: отрывок из спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» и отрывок из спектакля "Пир во время чумы". В их постановке также участвуют финалисты чемпионата ArtMasters.Директор театра «Школа драматического искусства», заслуженный работник культуры РФ Ольга Соколова положительно оценила опыт работы с чемпионатом АrtMasters."Знакомство с молодыми специалистами, способными участвовать в конкурсе и дойти до победы, – очень важно для театра, ориентированного на комплексное творческо-производственное развитие! В лице АrtMasters ШДИ обрел надежного профессионального партнера!" – сказала она.По словам руководителя АrtMasters Борислава Володина, чемпионат направлен на создание площадки для соревнований и формирование творческого и профессионального взаимодействия молодых людей, делающих первые шаги в профессии."ArtMasters уникален тем, что собирает в одном месте признанных профессионалов своего дела и молодых специалистов, приглашает представителей государственных и коммерческих компаний из индустрии, чтобы на выходе молодые люди, участвовавшие в чемпионате, могли найти не только единомышленников, наставников, но и реальные рабочие проекты», – отметил он.Показа спектаклей от АrtMasters начнется 27 марта в 19 часов по адресу улица Сретенка, 19. На 20 марта откроется регистрация на мероприятие.В 2021 году подать заявку на участие в чемпионате можно с 5 апреля. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры и правительства Москвы.