Пернатого хищника увидели на улице Горького.

Необычная встреча, в гости к жителям Владимира прилетела сова - неясыть. Пернатого хищника увидели на улице Горького.Неясыть входит в тройку лидеров по размерам, уступает лишь филину и полярной Сове. Такие хищные птицы в основном кочуют в глухих лесах, увидеть их в черте города - редкость. Но Владимирцам везет, совы этой породы уже не раз прилетали в наш город. Это связано с тем, что неясыть птица не только хитрая, но и смелая. Она легко находит себе пристанище вблизи людских жилищ. Но при этом весьма недружелюбная. Если почувствует опасность - выпускает свои мощные когти и может ранить, но чаще всего просто улетает.