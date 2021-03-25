Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с предложением выдавать чумовой капитал при рождении третьего ребенка в семье кочевых народов. Речь идет о ..

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с предложением выдавать чумовой капитал при рождении третьего ребенка в семье кочевых народов. Речь идет о комплекте, в который войдет все необходимое для обустройства собственного жилища."Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь. Объем внушительный, поэтому решили добавить ещё по две нарты", – цитирует сетевое издание "" Дмитрия Артюхова.Также губернатор объявил 2021-й годом талантов на Ямале. На этом направлении будут предприняты самые разные шаги, от расширения программы школ и создания приемлемых условий для занятий музыкой, дизайном, театром и другими видами искусства, до организации разнообразного творческого досуга для местных жителей.