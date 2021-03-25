В мэрии отмечают, что благоустройство объекта продолжится работами по ремонту, ликвидации самосева, уборке мусора.

На Князь-Владимирском кладбище сотрудники МКУ «Благоустройство» приступили к спилу сухих и аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Всего на территории мемориала спилят аварийных 18 деревьев.Напомним, что в прошлом году с территории кладбища убрали 17 деревьев, которые располагались вдоль аллей.В мэрии отмечают, что благоустройство объекта продолжится работами по ремонту, ликвидации самосева, уборке мусора. Планируется, что в сезон силами городских коммунальщиков и волонтеров города будут организованы санитарные пятницы.