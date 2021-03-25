К ликвидации последствий происшествия и спасению животных привлекались 2 единицы техники и 6 человек.
В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС спасли животных на пожаре.
Утром 25 марта в 07:29 в ведомство поступило сообщение о возгорании в хозпостройке в посёлке Красное Эхо на улице Речной.
Выяснилось, что в горящем сарае находятся животные. Хозяева начали выводить четвероногих ещё до прибытия пожарных, которые по прибитию на место ЧП присоединились к спасению братьев наших меньших.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные спасли кролика, двух куриц и двух свиней. Пламя оперативно потушили. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в проводке.
К ликвидации последствий происшествия и спасению животных привлекались 2 единицы техники и 6 человек.