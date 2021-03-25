Предложения принимаются до 26 апреля.

Депутаты Заксобрания Владимирской области до 26 апреля собирают предложения о кандидатах на замену уполномоченного по правам ребенка области Геннадию Прохорычеву.Вносить свои предложения могут губернатор, фракции регионального парламента, сами народные избраниики, а также Общественная палата.От кандидатов на пост потребуется предоставить: заявление, автобиографию, копию документа о высшем образовании, сведения о доходах и имуществе.Требования к соискателям: возраст не менее 30 лет, безупречная репутация. Также они должны будут рассказать о достижениях в сфере защиты детей и представить план работы.Утверждается кандидат – большинством голосов депутатов ЗС.