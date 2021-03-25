× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2021-nachalsya-priem-tvorcheskix-rabot-na-konkurs-mvd-rossii-shhit-i-pero-2021.html" target="_blank">Начался прием творческих работ на конкурс МВД России «Щит и перо - 2021»</a> - Приглашаем к участию в конкурсе представителей журналистского сообщества и общественных объединений 33 региона, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.