Приглашаем к участию в конкурсе представителей журналистского сообщества и общественных объединений 33 региона, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о начале приема творческих работ на конкурс «Щит и перо - 2021».
Проект реализуется в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, определения лучших ведомственных подразделений информации и общественных связей, а также укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников СНГ.
Приглашаем принять участие в конкурсе представителей журналистского сообщества, общественных объединений, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации, а также государств – участников СНГ. Творческие работы должны соответствовать установленным номинациям и объективно отражать деятельность органов внутренних дел. Жюри конкурса будет оценивать полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций печатных изданий).
Принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ И ЗАЯВОК ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Работы с пакетом необходимых документов предоставляются до 01.07.2021 года в ОИиОС УМВД России по Владимирской области:
E-mail: [email protected]
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, Воронцовский переулок, д. 2а (Отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области)
Контактный телефон: 8 (4922) 37 43 87.
Работы, представленные с нарушением сроков и требований, установленных Положением о конкурсе "Щит и перо", не рассматриваются.