К концу года в регионе появятся 20 новых камер. Их установят на самых опасных и аварийных участках.

Определены места, где в области установят камеры фотовидеофиксации дорожных нарушений.К концу года в регионе появятся 20 новых камер. Их установят на самых опасных и аварийных участках. Список был согласован с ГИБДД. Камеры появятся на двух региональных автомобильных дорогах и в восьми городах Владимирской области. В частности, новые камеры появятся на дороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма, на въезде в деревню Ручей со стороны города Коврова и на автодороге Владимир – Муром – Арзамас, в деревне Санчугово Селивановского района и деревне Новая Судогодского района. По две камеры установят в Вязниках, в Камешково, в городе Покров. Пять камер планируют установить на городских улицах Коврова. Ещё четыре комплекса фотовидеофиксации появятся на трех улицах города Гусь-Хрустальный. Два в Александрове и по одному в Струнино, Собинке, Суздале и в Киржаче.29 марта с помощью электронного аукциона определят подрядную организацию и заключат госконтракт на выполнение работ. Их реализуют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Точки установки новых камер видеофиксации:автодорога Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма,въезд в деревню Ручей со стороны города Коврова,автодорога Владимир – Муром – Арзамас,деревня Санчугово Селивановского района,деревня Новая Судогодского района,в Вязниках - на перекрестке ул.Ленина-ул.1 Мая-ул.Владимирская и на ул.Ленина д.34;в Камешково – на пересечении ул.Школьная-ул.Молодежная и на ул.Крупской д.17Б;в Покрове - в районе домов №55 по улицам 3-го Интернационала и Октябрьская;в Коврове - ул.Строителей д.25, ул.Комсомольская д.116А, ул.Дегтярева д.99, ул.Белинского д.8, пересечение ул.Дегтярева и ул.Урицкого;в Гусь-Хрустальном - на ул.Интернациональная д.23 и д.114, ул.Транспортная д.12 и на въезде в город со стороны города Курлово;в Александрове - на улицах Советская д.54, ул. Королева д.1 и на перекрестке ул.Красный переулок – ул.Ленина;в Струнино – ул.Заречная д.2, Собинка – Димитрова д.9;в Суздале– ул.Ленина д.143;в Киржаче.- на перекрестке ул. Большая Московская – ул.Набережная.