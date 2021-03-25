Новый знакомый предложил купить на торгах квартиру по сниженной стоимости, ссылаясь на то, что он работает в одном из московских банков...

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В полицию с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что некоторое время назад познакомился с гражданином. Новый знакомый предложил купить на торгах квартиру по сниженной стоимости, ссылаясь на то, что он работает в одном из московских банков и может оказать помощь в сделке такого рода. Согласившись, заявитель при встрече отдал мужчине залог в сумме 200 тысяч рублей якобы для того, чтобы данную квартиру не продали другим людям. Спустя месяц мужчина предложил приобрести грузовой автомобиль по подобной схеме. Тогда потерпевший перевел на счет денежные средства в сумме 300 тысяч рублей. Однако обязательства новым знакомым выполнены не были, и он перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Индустриальной улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний безработный мужчина. Установлено, что злоумышленник воспользовался доверчивостью мужчины и намеренно сказал о том, что является сотрудником банка. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18