За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 988 летальных исходов.

Ещё три жителя Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 25 марта сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 988 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 644 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 71 человека.