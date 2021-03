Спутник Канопус В орбитальной группировки Роскосмоса запечатлел гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший поперек Суэцкого канала и полностью парализовавший движение кораблей на этом ..

Спутник "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса запечатлел гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший поперек Суэцкого канала и полностью парализовавший движение кораблей на этом маршруте, передает "". Чтобы расчистить путь, считают эксперты, уйдет порядка недели. Тем временем другие специалисты уже подсчитывают, чем простой может обернуться для мировой экономики. В частности, возможен рост цен на нефть на 10%.Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки— РОГОЗИН (@Rogozin)