Женщина похитила деньги с карты приятельницы и под предлогом продажи меховой куртки завладела деньгами жительницы другого региона.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковского района завершено расследование уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Вязниковского района. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.158 УК РФ (кража).В январе 2021 года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже с её банковской карты 13 000 рублей.Злоумышленница была задержана и дала признательные показания.Установлено, что фигурантка по просьбе потерпевшей взяла её карту для обналичивания денег. Но, вместо оговоренных 2 000 рублей, сняла 15 000, забрав себе 13 000 из этой суммы, распорядившись ими по своему усмотрению.Также в ходе следствия было установлено, что обвиняемая в декабре 2019 года разместила в популярной социальной сети информацию о продаже женских меховых курток. На объявление откликнулась жительница другого региона, которая, в соответствии с договоренностью, перевела в качестве оплаты за товар более 8000 рублей. Однако, получив деньги, продавец заблокировала страницу в социальной сети и перестала выходить на связь, а товар заказчик так и не получила. Установлено, что фигурантка изначально не планировала не отправлять предлагаемую к продаже куртку.В ходе следствия материальный ущерб потерпевшим был возмещен в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.