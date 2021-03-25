Злоумышленники подошли к стойке с товаром и неожиданно схватили четыре выставочных образца мобильных телефонов, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о грабеже в одном из салонов сотовой связи, расположенном на Варшавском шоссе. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.К прибывшим на место происшествия стражам порядка обратился сотрудник салона и сообщил о том, что в помещение вошли четверо неизвестных в медицинских масках. Мужчины подошли к стойке с товаром и неожиданно схватили четыре выставочных образца мобильных телефонов, после чего скрылись.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 21-летний житель столицы и 31-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22