Белорусская оппозиция анонсировала масштабные акции протеста в период с 25 по 28 марта. Какой может быть реакция властей республики, рассказал глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.

Белорусская оппозиция анонсировала масштабные акции протеста в период с 25 по 28 марта. Какой может быть реакция властей республики, рассказал глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.Эксперт сообщил, что 25 марта – важная дата для белорусов. В этот день в 1918 году была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР). Обычно оппозиция отмечает его выступлениями против действующей власти.По мнению Павла Усова, протесты в стране состоятся, несмотря на давление режима. Вероятно, они будут проходить в разных формах, начиная от раздачи листовок и заканчивая митингами во дворах.Вместе с этим политолог отметил, что отношение к маршам двойственное. Пока одни оппозиционеры (например, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская) призывают белорусов выходить на улицы, другие просят оставаться дома.Активность протестующих будет подавляться силовиками. Усов рассказал, что еще до 25 марта были арестованы представители как "новой", так и "старой" оппозиции. Эксперт подчеркнул, что власти хотят избежать любых неожиданностей."Страна будет фактически переведена в режим ЧС", – заявил Усов.Ранее политологЛев Марголин сообщил о подготовке властями Белоруссии войсковой операции. По его словам, в Минск уже стали стягивать технику и силовиков. Все подробности – в .Напомним, в августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов. Руководство Белоруссии обвинили в подтасовке результатов выборов президента. Оппозиция потребовала немедленной отставки президента Александра Лукашенко.