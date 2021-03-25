Владимирские огнеборцы продолжают спасать животных. На этот раз пожарные вытащили из огня кролика, двух свиней и двух куриц. В восьмом часу утра 25 марта загорелась хозпостройка в поселке

Владимирские огнеборцы продолжают спасать животных. На этот раз пожарные вытащили из огня кролика, двух свиней и двух куриц. В восьмом часу утра 25 марта загорелась хозпостройка в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. В горящем сарае содержались животные. Часть успели вывести их хозяева, а кролика, поросят и куриц пришлось выносить сотрудникам МЧС. Огнеборцы ликвидировали пожар на