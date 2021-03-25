Дорогой жизни называют жители Коврова Павловский мост в центре города. Он уже много лет нуждается в реконструкции.

Дорогой жизни называют жители Коврова Павловский мост в центре города. Он уже много лет нуждается в реконструкции.Татьяна Жаринова, жительница Коврова: «Я езжу каждый день через этот мост, стою в пробках и переживаю за свою жизнь. Потому что, а вдруг он упадет? Он недавно горел и никаких ремонтных мероприятий не проводилось».Владимир Соловьев, житель Коврова: «Это единственный мост, по которому мы можем продвигаться, по которому могут продвигаться троллейбусы и автобусы, которые соединяют северную и южную части города, то можно себе представить, что любая аварийная ситуация на нем приведет к тому, что город встанет».При осмотре моста московские специалисты выявили дефекты в герметичности швов и гидроизоляции проезжей части, непрочность парапетного ограждения, коррозию арматуры и многочисленные разрушения защитного слоя бетона пролётных строений и опор. С учетом, что под мостом проходят железнодорожные пути, любая аварийная ситуация может привести к необратимым последствиям. Ковровчане обратились к депутату Законодательного собрания Алексею Говырину с просьбой изыскать средства ремонт моста. По словам депутата, в этом году областная администрация предложила выделить 90 миллионов. Но это треть стоимости работ. Оставшиеся 170 миллионов ковровские власти должны найти сами. Таких денег в городской казне нет. Поэтому Алексей Говырин подготовил запрос на выделение всей суммы из регионального бюджета. Это логично, так как проходящая по мосту дорога имеет не только внутригородское, но и межмуниципальное и даже межрегиональное значение - она ведет в Камешковский и Суздальский районы и Ивановскую область. Альтернативный проезд через так называемую трубочку труднопроходим. Поэтому ремонт моста - это областная проблема.Алексей Говырин, депутат ЗС, фракция "Единая Россия": “Ко мне поступает огромное количество обращений от ковровчан, которые обеспокоены состоянием моста через железную дорогу. Этот мост является важнейшей транспортной артерией, которая соединяет северную и южную часть города. По нему проходят маршруты общественного транспорта, и конечно, текущее состояние моста может привести к большой катастрофе федерального масштаба, потому что в любой момент мост может рухнуть на железнодорожные пути. Об этой проблеме знают в областной администрации. Я неоднократно обращался к ним с этой проблемой, но, к сожалению, ситуация не меняется”.