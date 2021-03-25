Шесть стран откроют границы для россиян с 1 апреля. Авиационное сообщение будет возобновлено с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Узбекистаном, Таджикистаном и Сирией. Об этом сообщил ..

Шесть стран откроют границы для россиян с 1 апреля. Авиационное сообщение будет возобновлено с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Узбекистаном, Таджикистаном и Сирией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Также со следующего месяца будет увеличено количество регулярных рейсов с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Кубой. Накануне стало известно о возобновлении полетов из России в Грецию и Сингапур.Напомним, Россия закрыла границы в конце марта прошлого года. Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные, почтовые, грузовые, санитарные и гуманитарные рейсы.