Очередное заседание Заксобрания началось с жаркого обсуждения отчёта председателя Счетной палаты области Ирины Туляковой.

Очередное заседание Законодательного собрания, оно прошло в очном режиме, началось с жаркого обсуждения отчёта председателя Счетной палаты области Ирины Туляковой. По её сведениям, только в прошлом году при реализации госпрограмм более 280 миллионов рублей бюджета были израсходованы с нарушениями, а более 400 миллионов - неэффективно.Парламентарии отменили региональный закон 2012 года о "веселящем газе", так как теперь его продажа запрещена на всей территории России и местный нормативный акт попросту перестал быть нужным. Отметив, в свое время сработали на опережение.Также депутаты рассмотрели о ремонте Павловского моста в Коврове, который местные жители называют "дорогой жизни". Напомним, что объект уже много лет нуждается в реконструкции. Эту инициативу поддержали все фракции.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: “Однозначно я полностью поддерживаю всех выступающих, что решение любой задачи такого крупного плана Владимиркой области это должны быть совместные усилия исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления и федеральной власти”.