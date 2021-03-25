В конце 21-го года строительство ФАПов во Владимирской области проверит Счётная палата. Потому что, по итогам прошлого года, целевых показателей по введению в эксплуатацию ФАПов область не
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2021-schyotnaya-palata-proverit-fapy-postroennye-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Счётная палата проверит ФАПы, построенные во Владимирской области</a> - В конце 21-го года строительство ФАПов во Владимирской области проверит Счётная палата. Потому что, по итогам прошлого года, целевых показателей по введению в эксплуатацию ФАПов область не
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2021-schyotnaya-palata-proverit-fapy-postroennye-vo-vladimirskoj-oblasti.html]Счётная палата проверит ФАПы, построенные во Владимирской области[/url] - В конце 21-го года строительство ФАПов во Владимирской области проверит Счётная палата. Потому что, по итогам прошлого года, целевых показателей по введению в эксплуатацию ФАПов область не