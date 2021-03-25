В конце 21-го года строительство ФАПов во Владимирской области проверит Счётная палата. Потому что, по итогам прошлого года, целевых показателей по введению в эксплуатацию ФАПов область не

В конце 21-го года строительство ФАПов во Владимирской области проверит Счётная палата. Потому что, по итогам прошлого года, целевых показателей по введению в эксплуатацию ФАПов область не достигла. В результате это привело к неэффективному использованию 169 миллионов 500 тысяч рублей из бюджета. Об этом на заседании облпарламента заявила председатель Счётной палаты Владимирской области Ирина Тулякова.