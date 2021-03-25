Министр обороны Сергей Шойгу встретился с победителем конкурса Лидеры России 2020, первым заместителем директора – исполнительным директором ЗАО Специальное конструкторское бюро Виктором Калининым. Они обсудили разработку проекта цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники.

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с победителем конкурса "Лидеры России 2020", первым заместителем директора – исполнительным директором ЗАО "Специальное конструкторское бюро" Виктором Калининым. Они обсудили разработку проекта цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники.Сергей Шойгу является наставником конкурса "Лидеры России". Виктор Калинин рассказал главе военного ведомства о своем участии в конкурсе, карьерных целях. Также он поделился с министром информацией о разработке цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники«Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», главных целях и задачах проекта.«Уверен, что работа по плану развития, утвержденному Сергеем Кужугетовичем, позитивно отразится не только на моем профессиональном развитии. Тем более, в результате сегодняшней встречи, первые шаги нашего дальнейшего взаимодействия уже намечены», – сказал Калинин.Калинин на своей должности выстроил эффективное сотрудничество с органами военного управления по вопросам государственного оборонного заказа. Победитель конкурса намерен совершенствоваться как управленец и применять новые знания в интересах развития отрасли.Калинин признался, что конкурс "Лидеры России" дал ему базу для профессионального роста. "Благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось четкое понимание, в каком направлении это необходимо делать», – отметил он.Ранее "Дни.ру" писали о министра финансов Антона Силуанова с победителем конкурса "Лидеры России", депутатом Волгоградской гордумы Русланом Морозовым. Они обсудили проект реконструкции центра города и привлечение туристов.Конкурс "Лидеры России" – проект АНО "Россия – страна возможностей". За три сезона высокие должности получили более 230 участников.Конкурс направлен на поддержку талантливых руководителей. Партнерами "Лидеров России" выступают крупнейшие компании – РЖД, Сбербанк, Росатом, Роснефть и другие.