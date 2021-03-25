До сих пор не расчищены русла, не приведены в порядок берега.

На очередном заседании Заксобрания депутаты направили запрос на имя губернатора. Он касается состояния реки Гусь и городского водохранилища и реки Волшник в Вязниках. Еще в 2019 году депутаты передали губернатору наказы местных жителей и получили на них официальное заключение главы области – "признаны целесообразными к исполнению". На этом дело и ограничилось. До сих пор не расчищены русла, не приведены в порядок берега. Помимо угрозы самим водным объектам, нынешнее состояние рек представляет опасность для жителей. Водоемы являются федеральной собственностью, и по закону их охрана – забота федерального бюджета.Депутаты призывают губернатора обратиться в федеральные органы государственной власти с целью привлечения средств из федерального бюджета.