С 13 по 19 марта во Владимирской области прошли масштабные мероприятия – региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, региональный чемпионат WorldSkills ..

С 13 по 19 марта во Владимирской области прошли масштабные мероприятия – региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, региональный чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональный чемпионат «50+ Навыки мудрых».Более 2 тысяч участников – школьники, студенты колледжей и вузов, молодые рабочие и специалисты – соревновались по 54 компетенциям. Все профессиональные испытания проходили ежедневно на площадках 19 колледжей и техникумов Владимира, Коврова, Александрова, Вязников и Вязниковского района, Гусь-Хрустального, Мурома и Суздаля, среди них и площадка Отраслевого центра компетенций Росатома для подготовки кадров по стандартам WorldSkills, созданного на базе Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. Соревнования по всем компетенциям прошли в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.Одним из главных спонсоров чемпионата выступило Владимирское производственное объединение «Точмаш».В категории «50+ Навыки мудрых» в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» победителем стал наладчик цеха №4 АО «ВПО «Точмаш» Вячеслав Русяев, в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» второе место занял Юрий Исаев, специалист по наладке цеха №4 АО «ВПО «Точмаш».Победители регионального чемпионата войдут в сборную команду Владимирской области, которая примет участие в отборочных соревнованиях и поборется за выход в финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – он состоится в Уфе с 21 по 25 июля.– Такие конкурсы – яркое масштабное событие, которое способствует повышению престижа рабочих специальностей. Для молодёжи – это хорошая возможность получить новый опыт и знания, которые пригодятся каждому участнику в дальнейшей профессиональной деятельности, – отметил генеральный директор АО «ВПО «Точмаш» Дмитрий Багдатьев.