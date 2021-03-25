Профилактический рейд по правилам пожарной безопасности провели Владимирские спасатели в малосемейках по улице 9 Января. В ходе проверки подъездов, сотрудники МЧС вручили жильцам

Профилактический рейд по правилам пожарной безопасности провели Владимирские спасатели в малосемейках по улице 9 Января. В ходе проверки подъездов, сотрудники МЧС вручили жильцам инструкции, которые помогут избежать ЧП. И рассказали из-за чего может возникнуть пожар в квартире. Основные причины: курение, неосторожное обращение с бытовыми приборами, короткое замыкание старой проводки. Сотрудник МЧС обращается к местным жителям