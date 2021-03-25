По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в проводке – в хозпостройку было проведено освещение.

Сегодня утром произошел пожар в хозпостройке в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в хозпостройке, где содержатся животные. До прибытии сотрудников МЧС России хозяева начали выводить животных из сарая, пожарные вместе с жильцами спасли оставшихся животных.Сотрудники Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона вынесли из горящего сарая кролика, 2 куриц и 2 свиней. Пожар был оперативно потушен на площади 3 кв.м., предотвращено распространение огня по всей постройке площадью порядка 15 кв.м.Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в проводке – в хозпостройку было проведено освещение.К ликвидации последствий пожара и спасению животных привлекались 2 единицы техники и 6 человек.