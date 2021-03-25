Женщина сообщила, что в лифте одного из столичных торговых центров неизвестный совершил развратные действия в отношении ее дочери...

Сотрудники уголовного розыска и ОР ППСП ОМВД России по району Строгино по горячим следам задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.В полицию с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что в лифте одного из столичных торговых центров неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Маршала Катукова. Им оказался 23-летний приезжий из ближнего зарубежья.Хорошевским МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56