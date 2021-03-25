Материалы проверки прокуратуры Гороховецкого района стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов.

Материалы проверки прокуратуры Гороховецкого района стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов.Установлено, что в 2020 году между ООО «Коммунальщик» и муниципальным учреждением «Управление городским хозяйством» заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации свалок на территории муниципального образования город Гороховец. Конкурсной документацией предусмотрено, что отходы должны быть вывезены исполнителем на спецплощадки.При этом в сумму контрактов заложена стоимость их размещения в указанных местах, которая составила около 252 тыс. рублей. Директором ООО «Коммунальщик» заказчику предоставлены документы о полном выполнении работ, после чего с ним произведен окончательный расчет по контракту.Однако прокуратурой Гороховецкого района выявлено, что общество не вывозило отходы на определенные техническими заданиями площадки, а размещало их в контейнерах либо сжигало.В этой связи материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании на предмет совершения мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам их рассмотрения отделением МВД России по Гороховецкому району в отношении директора ООО «Коммунальщик» возбуждено уголовное дело.