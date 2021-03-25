Обучение первой смены будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями стартовало в Международном центре Артек. Участников отобрали по итогам конкурса Навигаторы детства, организованного Министерством просвещения и Российский движением школьников (РДШ).

Обучение первой смены будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями стартовало в Международном центре "Артек". Участников отобрали по итогам конкурса "Навигаторы детства", организованного Министерством просвещения и Российский движением школьников (РДШ).По итогам дистанционных испытаний отобрано 2,5 тысячи человек. Их трудоустроят в школы в 10 пилотных регионах. Перед этим участники пройдут недельное обучение в "Артеке".Будущих советников поприветствовал директор «Артека» Константин Федоренко. Он выразил уверенность, что опыт и методики детского центра позволят участникам вывести уровень созидательной и творческой атмосферы в школах на новый уровень.Программу обучения разработали Минпросвещения, Российское движение школьников, Институт изучения детства и МЦД "Артек". В основу легли современные технологии воспитания, мастер-классы по коммуникации, ведению соцсетей, событийному креативу, формам работы с детскими коллективами.Первыми обучение пройдут 156 человек. Самая большая делегация – 31 человек – представляет Челябинскую область.Все участники программы после возвращения домой пройдут региональные интенсивы, направленные на формирование местных команд. Им предстоит реализовать федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.С 23 марта по 26 августа для будущих советников пройдет 14 сессий. Общий период повышения квалификации для каждой группы составляет 19 дней, из них 12 дней в дистанционном режиме, семь – в очном формате.Советники директоров школ появятся в десяти регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, Севастополе и в Ставропольском крае. Их задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают различные детские организации, помочь сориентироваться в направлениях развития.