В ходе заседания коллегии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников полиции, отличившихся при исполнении служебных обязанностей...

На Петровке, 38 под председательством начальника Главного Управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова состоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены вопросы по выявлению и расследованию хищений, совершаемых с использованием IT-технологий.В ходе заседания коллегии состоялась торжественная церемония награждения сотрудников полиции, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.Указом Президента Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями «За отличие в охране общественного порядка», были награждены:-полковник полиции Константин Строганов, начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве;-капитан полиции Сергей Крылов, инспектор дорожно-патрульной службы 3-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;- старший лейтенант полиции Алексей Поярков, инспектор дорожно-патрульной службы 3-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.Так, 5 июня 2020 года сотрудники ДПС находились при исполнении служебных обязанностей на Ленинском проспекте. К ним подошел неизвестный гражданин и произвел 9 выстрелов из травматического пистолета. Несмотря на полученые ранения, сотрудники полиции незамедлительно задержали злоумышленника, применив табельное оружие.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поздравил сотрудников полиции с получением достойных наград, а также пожелал крепкого здоровья и успехов на службе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве