Возбуждено уголовное дело. Потерпевшей нанесли 14 ударов ножом

В Киржаче 41-летний мужчина зарезал знакомую из-за бездомной собаки, которую женщина подобрала на улице. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Владимирской области.По версии следователей, конфликт произошёл 19 марта около 5:00, когда его 32-летняя знакомая принесла домой собаку. Мужчина не хотел, чтобы животное находилось в квартире и попытался выгнать четвероногого гостя. Разыгралась ссора, во время которой он взялся за нож и нанёс пострадавшей не менее 14 ножевых ранений в спину, лицо и шею.От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.Душегуб арестован. Возбуждено уголовное дело.