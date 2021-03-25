Из-за собаки 41-летний мужчина жестоко убил сожительницу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, около 5 утра 19 марта обвиняемый

Из-за собаки 41-летний мужчина жестоко убил сожительницу. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, около 5 утра 19 марта обвиняемый поругался со своей 32-летней знакомой. Женщина подобрала на улице собаку, хозяину квартиры это не понравилось. Мужчина попытался пса прогнать. Женщина в буквальном смысле прикрыла собаку грудью. В