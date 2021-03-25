Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Киржача за убийство.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Киржача за убийство.По версии следствия, около 5 утра 19 марта 2021 года у обвиняемого с 32-летней потерпевшей произошел конфликт, поскольку он пытался выгнать из квартиры собаку, которую она подобрала на улице. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес знакомой, которая в это время прикрывала животное, не менее 14 ударов ножом в область спины, лица и шеи, от которых она скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото