Авария произошла в пятом часу вечера 25 марта на 165 километре М-7. По предварительной информации ГИБДД, водитель грузовика Дэу при перестроении в соседнюю полосу не уступил дорогу большегрузу

Авария произошла в пятом часу вечера 25 марта на 165 километре М-7. По предварительной информации ГИБДД, водитель грузовика Дэу при перестроении в соседнюю полосу не уступил дорогу большегрузу Скания. Машины столкнулись, Дэу влетел в заднюю часть самосвала КАМАЗ. В результате аварии пострадал 32-летний водитель Дэу. С травмами головы его госпитализировали. Из-за аварии на трассе образовалась