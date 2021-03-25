Фигурантка знала о неисправности части замков на ячейках. Увидев в одной из них вещи, злоумышленница открыла дверцу и похитила их.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы соседнего региона. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (кража).30 декабря прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 30-летняя местная жительница, сообщившая, что из камеры хранения сетевого магазина похищены оставленные ею пакеты с новогодними подарками на сумму около 4 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке. В результате по подозрению в причастности к хищению была задержана жительница Нижегородской области.Установлено, что фигурантка, ранее работавшая в данном магазине, знала, что часть замков на камерах хранения неисправны. Увидев в одной из таких ячеек вещи, злоумышленница открыла дверцу и похитила их.Часть похищенного обвиняемая успела реализовать, оставшееся изъято сотрудниками полиции.В ходе следствия причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.