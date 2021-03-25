В Покрове он прошёл плановое медобследование.

УФСИН по Владимирской области сообщает, что Алексей Навальный, находящийся в ИК №2 в Покрове, прошёл медобследование. Его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.Адвокаты осуждённого планируют получить разрешение для свидания с ним в четверг – 25 марта.Напомним, что Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальное лишение свободы. По информации защиты, Алексею Навальному предстоит провести в колонии более двух с половиной лет.