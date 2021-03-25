В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на преквалификацию.

Производство третьей российской вакцины от коронавируса КовиВак началось на площадке центра имени Чумакова. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Минобрнауки РФ.Старт производству дал глава ведомства Валерий Фальков, он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001.Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах, — заявили в министерстве.Уточняется, что осенью центр Чумакова подаст документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины. По словам гендиректора центра Айдара Ишмухаметова, процедура будет запущена после завершения третьей фазы клинических испытаний препарата.ВОЗ проводит преквалификацию, чтобы оценить качество, безопасность и эффективность лекарств и подготовить их к возможности международных поставок.