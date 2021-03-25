В текущих ценах он составил 537434,6 млн рублей.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал в соцсетях, что валовый региональный продукт, по сравнению с 2018 годом, вырос на 6,4%. В текущих ценах он составил 537434,6 млн рублей.«Для меня и моей команды объективные экономические показатели за 2019 год имеют особое значение. Это был первый полный год моей работы в должности губернатора. Статистика показывает, что нами была выбрана правильная стратегия. Мы на верном пути», - уверен глава региона.